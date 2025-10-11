Госсекретарь Союзного государства предложил интегрировать российский портал «Госуслуги» с белорусским аналогом

Беларусь и Россия интегрируют порталы госуслуг. Подробнее об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, пишет БелТА.
В частности, чиновник рассказал, что в перспективе белорусы будут онлайн верифицировать свои сим-карты для пользования в России.
Так как в июле 2021-го белорусы столкнулись с необходимостью перерегистрации сим-карт российских операторов. При этом россияне могли подтвердить биометрию дистанционно через «Госуслуги», а белорусы — нет, так как не имеют доступа к российскому порталу.
— Поэтому возникала проблема очередей, — рассказал он.
На данный момент, как пояснил госсекретарь, для приема заявлений белорусских граждан о перерегистрации сим-карт открываются все МФЦ по решениям правительств Москвы и Санкт-Петербурга. А в перспективе у белорусов также появится онлайн вариант перерегистрации. В частности, российская и белорусские власти хотят объединить два государственных портала.
— Мы хотим пойти еще дальше: соединить два портала — «Е-Паслугу» в Беларуси и «Госуслуги» в России, чтобы эти информационные системы могли оперативно обмениваться данными для подтверждения их достоверности, — прокомментировал Глазьем.
Когда это произойдет, белорусы смогут, не выезжая из своей страны, пройти перерегистрацию на российских «Госуслугах».
— Надеемся, что мы эти проблемы скоро решим, — заключил он.
