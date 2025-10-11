Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима возобновил работу в штатном режиме. В своем телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани сообщили, что «ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты».

Ранее в Росавиации сообщали, что ограничения вводились в аэропортах Татарстана, а также в Волгограде. Сейчас все они работают в штатном режиме.

В Министерстве обороны недавно сообщили, что в небе над территорией Башкирии ночью сбили 2 БПЛА самолетного типа, а сегодня днем, в период с 9 до 12 часов утра, были уничтожены еще 5 беспилотников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше