В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима возобновил работу в штатном режиме. В своем телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани сообщили, что «ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты».
Ранее в Росавиации сообщали, что ограничения вводились в аэропортах Татарстана, а также в Волгограде. Сейчас все они работают в штатном режиме.
В Министерстве обороны недавно сообщили, что в небе над территорией Башкирии ночью сбили 2 БПЛА самолетного типа, а сегодня днем, в период с 9 до 12 часов утра, были уничтожены еще 5 беспилотников.
