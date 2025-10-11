Пассажиров авиарейса из Анталии отправляют в Самару автобусом

Пассажиры авиарейса сообщили в Telegram-каналах о своем возмущении сложившейся ситуацией в связи с тем, что, несмотря на открытие к 6:00 утра аэрокорта Курумоч, их так и не отправляют в Самару. «Сидим в аэропорту Уфы, время 12.36, а должны были в 03.25 выйти из самолета в Самаре», пишут они, отмечая, что сотрудники аэропорта им объяснили, что этот самолет — зарубежных авиалиний, и он не имеет права далее. «Нам выдали багаж, растаможили. И теперь очень много людей ждут автобусы, о которых перевозчики не могут договориться. Неизвестно, когда будут автобусы, и какие. Люди устали, голодные. За это время были выданы вода и сэндвич. Представитель авиакомпании решает вопрос медленно, без нужной деловитости. Здесь и дети, и пожилые люди. И сообщают, что будет только один автобус», — пишут обеспокоенные пассажиры.