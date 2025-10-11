Омичей предупредили об отключении воды на следующей неделе

А в период с 11:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах 98 и 107 на Октябрьской; 33, 33/1, 51, 53, 56, 56б на Тарской; 6−12, 16, 106 на Яковлева; 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50 на улице Орджоникидзе; 1, 3, 48, 56б, 61, 69, 69а, 73 на Третьяковской, 69а, 77, 77/1 на Рабиновича и 45, 47, 49 на улице Герцена. Под отключение попали 13 многоквартирных домов и 24 административных здания.