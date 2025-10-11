Омичей предупредили об отключении воды на следующей неделе

В Советском и Центральном округах Омска в пятницу, 17 октября, практически на весь день прекратят подачу холодной воды. Под отключение попадают жилые дома, административные здания и учреждения здравоохранения. Приостановят подачу ресурса в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе омского водоканала.
Так, в пятницу, 17 октября, без холодной воды останутся жилой дом, лечебное учреждение и семь административных зданий на улицах Кемеровская (дома 1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 1/1, ½) и Набережная Тухачевского, дом 24. Отключение продлится с 10:00 до 23:00.
А в период с 11:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах 98 и 107 на Октябрьской; 33, 33/1, 51, 53, 56, 56б на Тарской; 6−12, 16, 106 на Яковлева; 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50 на улице Орджоникидзе; 1, 3, 48, 56б, 61, 69, 69а, 73 на Третьяковской, 69а, 77, 77/1 на Рабиновича и 45, 47, 49 на улице Герцена. Под отключение попали 13 многоквартирных домов и 24 административных здания.
Жителей, чьи дома попали под отключение, сотрудники омского водоканала просят отнестись с пониманием к ситуации и на время ремонтных работ запастись водой.