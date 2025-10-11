В Новосибирской области прошел фестиваль практик активного долголетия

Участники познакомились с практическими навыками, которые помогают сохранить здоровье и активность, способствуют социальной адаптации. Например, были организованы прогулки с психологом по лесным тропам, занятия иппотерапией, гастрономический лекторий «ЗдорОво есть» и специальные занятия адаптивной физкультурой. Особое внимание было уделено практике «Виват, мужчины!», ориентированной на привлечение внимания к вопросам доступности социальных услуг для пожилых мужчин и повышение их вовлеченности в программы активного долголетия.