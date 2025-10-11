В Новосибирской области прошел фестиваль практик активного долголетия

Фестиваль адаптивных практик активного долголетия «Пульс жизни» состоялся в социально-оздоровительном центре поселка Маслянино Новосибирской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участники познакомились с практическими навыками, которые помогают сохранить здоровье и активность, способствуют социальной адаптации. Например, были организованы прогулки с психологом по лесным тропам, занятия иппотерапией, гастрономический лекторий «ЗдорОво есть» и специальные занятия адаптивной физкультурой. Особое внимание было уделено практике «Виват, мужчины!», ориентированной на привлечение внимания к вопросам доступности социальных услуг для пожилых мужчин и повышение их вовлеченности в программы активного долголетия.
«Программа “Активное долголетие”, реализуемая в Новосибирской области в рамках национального проекта “Семья”, нацелена на укрепление здоровья и благополучие пожилых жителей региона. Комплексный подход позволяет нам обеспечивать доступ к мероприятиям, поддерживающим физическую активность, социальную адаптацию и повышение качества жизни граждан старшего возраста», — отметил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.