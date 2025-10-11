Российский кардиостимулятор спас жизнь жителю Кубани

Уже через 12 часов после операции состояние пациента стабилизировалось, сердечный ритм нормализовался. Врачи прогнозируют его скорую выписку для дальнейшего амбулаторного наблюдения. По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, за восемь месяцев текущего года в регионе пролечено около 17 тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и более 10 тысяч с острым коронарным синдромом.