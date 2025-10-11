Российский кардиостимулятор спас жизнь жителю Кубани

В Лабинской центральной районной больнице проведена первая операция по установке постоянного кардиостимулятора отечественного производства. Хирургическое вмешательство выполнено пациенту 53 лет, который поступил в медучреждение с жалобами на сильную слабость и головокружение — об этом рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Медицинское обследование выявило у мужчины критическое нарушение сердечного ритма в форме полной предсердно-желудочковой блокады. Частота сердечных сокращений составляла всего 25 ударов в минуту, что создавало прямую угрозу жизни. Специалисты регионального сосудистого центра провели экстренную операцию по имплантации электрокардиостимулятора.
Уже через 12 часов после операции состояние пациента стабилизировалось, сердечный ритм нормализовался. Врачи прогнозируют его скорую выписку для дальнейшего амбулаторного наблюдения. По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, за восемь месяцев текущего года в регионе пролечено около 17 тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и более 10 тысяч с острым коронарным синдромом.
Примененный кардиостимулятор представляет собой российскую разработку, не уступающую по характеристикам большинству зарубежных аналогов. В рамках реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Лабинской ЦРБ планируют установить еще 15 таких устройств до конца года. Эта работа ведется в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на развитие высокотехнологичной медицинской помощи в кардиологии.