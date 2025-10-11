В чеченском кожвендиспансере открыли отделение аллергологии и иммунологии

Отделение аллергологии и иммунологии начало работать в Республиканском кожно-венерологическом диспансере при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.
Отделение оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения аллергических и иммунологических заболеваний. Среди приборов — спирометр SpiroScout, который позволяет быстро проверить работу легких: измерять уровень углекислого газа при дыхании, выявлять признаки хронических изменений легочной ткани, а также определять участки легких, где воздух циркулирует, но газообмен с кровью не происходит.
Также там будет проводиться аллерген-специфическая иммунотерапия — единственный метод лечения, направленный не на снятие симптомов, а на изменение реакции иммунной системы на аллерген и достижение стойкой ремиссии. Кроме того, в отделении развернут дневной стационар на 15 мест и созданы кабинеты функциональной диагностики и процедурный кабинет.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.