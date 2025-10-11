В Емельяновском районе появились 11 новых контейнерных площадок

«Количество оборудованных мест для сбора ТКО должно соответствовать как минимум объему отходов, формируемых жителями, нормам наполнения. Создавая такие площадки, мы обеспечиваем условия для качественного оказания услуги по обращению с отходами и предотвращению образования несанкционированных свалок. Каждая проходит проверку на соответствие нормам СанПиН», — прокомментировал заместитель регионального министра экологии Артем Черных.
Он добавил, что оснащение территорий такими площадками ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Финансирование работ из региональной казны составило 2,7 миллиона рублей. Известно, что в 2025 году в том же округе должны обустроить дополнительно 39 аналогичных площадок.
Также известно, что волонтеры благоустроили тропу в национальном парке «Красноярские столбы», а до того в борьбе за экологию красноярские роллеры проехали более 2500 километров.