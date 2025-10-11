Ричмонд
В Емельяновском районе появились 11 новых контейнерных площадок

КРАСНОЯРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Емельяновском округе Красноярского края введены в эксплуатацию 11 мест накопления твердых коммунальных отходов. Муниципалитет также получил 58 новых контейнеров, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Количество оборудованных мест для сбора ТКО должно соответствовать как минимум объему отходов, формируемых жителями, нормам наполнения. Создавая такие площадки, мы обеспечиваем условия для качественного оказания услуги по обращению с отходами и предотвращению образования несанкционированных свалок. Каждая проходит проверку на соответствие нормам СанПиН», — прокомментировал заместитель регионального министра экологии Артем Черных.

Он добавил, что оснащение территорий такими площадками ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Финансирование работ из региональной казны составило 2,7 миллиона рублей. Известно, что в 2025 году в том же округе должны обустроить дополнительно 39 аналогичных площадок.

Также известно, что волонтеры благоустроили тропу в национальном парке «Красноярские столбы», а до того в борьбе за экологию красноярские роллеры проехали более 2500 километров.