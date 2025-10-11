В Емельяновском районе появились 11 новых контейнерных площадок

«Количество оборудованных мест для сбора ТКО должно соответствовать как минимум объему отходов, формируемых жителями, нормам наполнения. Создавая такие площадки, мы обеспечиваем условия для качественного оказания услуги по обращению с отходами и предотвращению образования несанкционированных свалок. Каждая проходит проверку на соответствие нормам СанПиН», — прокомментировал заместитель регионального министра экологии Артем Черных.