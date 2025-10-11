В екатеринбургской гимназии № 120 открылись медицинские классы

Современные медицинские классы начали работать в гимназии № 120 города Екатеринбурга в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
С седьмого класса введено углубленное изучение химии и биологии. Ученики восьмого и девятого классов будут взаимодействовать с колледжами и участвовать в мастер-классах, а для ребят 10−11-х классов разработана специализированная программа совместно с Уральским государственным медицинским университетом. Кабинет оборудован макетом скорой медицинской помощи, учебной лаборатории для углубленного изучения физиологии и тренажерами для отработки навыков внутривенных, подкожных, внутрикожных и внутримышечных инъекций.
«Эти ребята думают о выборе профессии, и мы пытаемся их максимально профориентировать. Закупаем оборудование в классы биологии и химии, поскольку это два профильных предмета, которые нужны для поступления в медицинский вуз, и старшеклассники углубленно их изучают. Заключается соглашение с больницей, которая территориально близка к медицинскому классу, с медколледжем, с медуниверситетом, чтобы ребята за время обучения в 10−11-х классах максимально погружались в будущую специальность», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.