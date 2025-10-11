Ричмонд
Движение транспорта закроют на улице Ковровской

Ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Источник: Центр организации дорожного движения

Движение транспорта будет временно закрыто на улице Ковровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

— Движение транспорта будет перекрыто с 8:00 11 октября до 18:00 12 октября, — говорится в сообщение. — Ограничение будет введено на участке около дома № 93 по улице Ковровской. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ на инженерных сетях.

По данным администрации, во время действия ограничений этот участок можно будет объехать по прилегающим улицам. Поэтому водителям стоит заранее ознакомиться со схемой движения и ориентироваться на дорожные знаки.