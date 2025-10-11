Движение транспорта закроют на улице Ковровской

— Движение транспорта будет перекрыто с 8:00 11 октября до 18:00 12 октября, — говорится в сообщение. — Ограничение будет введено на участке около дома № 93 по улице Ковровской. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ на инженерных сетях.