Оранжевый уровень опасности объявлен по всей Беларуси на 12 октября из-за сильного ветра

На 12 октября по территории всей страны объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15−20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 94% 762 мм рт. ст. +15°

Температура воздуха составит ночью от +2°C до +8°C, днем — от +8°C до +14°C.

Среди прогнозируемых последствий — обрывы линий электропередач, нарушение электроснабжения, падение деревьев.