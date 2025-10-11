Оранжевый уровень опасности объявлен по всей Беларуси на 12 октября из-за сильного ветра

Температура воздуха составит ночью от +2°C до +8°C, днем — от +8°C до +14°C.
Среди прогнозируемых последствий — обрывы линий электропередач, нарушение электроснабжения, падение деревьев.
На 12 октября по территории всей страны объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15−20 м/с.
