Участники форума по семейному туризму посетили один из районов Мордовии

Им показали мемориал «Сурский рубеж» и село Паракино.

Гостями Большеберезниковского района Республики Мордовии стали участники форума по развитию семейного туризма, проведение которого отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Первой точкой маршрута стал мемориал «Сурский рубеж», который посвящен трудовому подвигу жителей региона во время Великой Отечественной войны. Вторая остановка — парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Третья — село Паракино. Там участники ознакомились с маршрутом «Дом традиций».

Экскурсию для гостей провел президент Мордовской региональной общественной организации развития сельских территорий «Новое село» Евгений Ледяйкин. На маршруте «Дом традиций» они узнали о культурных особенностях и традициях мордовского народа.

«Интересная экскурсия, многое можно применить для города Краснослободска и для района в целом. Я вижу отдельные элементы, которые с удовольствием внедрил бы для развития поселения. Например, аллея, посвященная морякам. У нас тоже есть такой запрос в связи с Годом защитника Отечества — увековечение памяти пограничникам, десантникам, морякам и другим родам войск. Когда будем организовывать парк на территории Краснослободска, мы эту идею обязательно воплотим», — отметил глава Краснослободского района Иван Волков.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.