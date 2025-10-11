Участники форума по семейному туризму посетили один из районов Мордовии

«Интересная экскурсия, многое можно применить для города Краснослободска и для района в целом. Я вижу отдельные элементы, которые с удовольствием внедрил бы для развития поселения. Например, аллея, посвященная морякам. У нас тоже есть такой запрос в связи с Годом защитника Отечества — увековечение памяти пограничникам, десантникам, морякам и другим родам войск. Когда будем организовывать парк на территории Краснослободска, мы эту идею обязательно воплотим», — отметил глава Краснослободского района Иван Волков.