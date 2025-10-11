В Екатеринбурге стартует чемпионат России по дзюдо

С 16 по 19 октября в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по дзюдо. Соревнования состоятся в спортивной школе имени Александра Козлова на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщили в мэрии.
В турнире примут участие более 500 спортсменов со всей страны. За Урал будут выступать 63 дзюдоиста, среди которых — известные чемпионы Михаил Игольников и Валерий Ендовицкий. Также в составе команды — перспективные спортсмены Карина Ефимова, Ксения Задворнова и другие.
— Торжественная церемония открытия пройдет 16 октября в 17:00. Сразу после нее медали в финальном блоке разыграют мужчины в категориях до 60, 66 и 73 килограммов, а также женщины в дивизионах до и свыше 78 килограммов, — уточнили в мэрии.
17 октября на татами выйдут дзюдоисты средних весовых категорий, 18 октября — тяжеловесы и спортсменки легких весов. Завершится чемпионат 19 октября командными соревнованиями, которые начнутся в 9:00.
Всего за четыре дня турнира будет разыграно 16 комплектов наград: 14 в личных соревнованиях и два в командных.