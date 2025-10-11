Красноярск ждет масштабное обновление скверов: где и когда

«Во всех общественных пространствах предусмотрели замену старых покрытий, современное озеленение, видеонаблюдение и освещение. Кроме того, территории станут удобными для маломобильных людей. Но в каждом общественном пространстве будут свои особенности», — прокомментировали в правительстве.
Микрорайон ХМЗ (Свердловский район)
Объект: сквер Сказочный.
Оформление: русские народные сказки.
Что будет построено: детские и спортивные площади, скейт-зона, арка и «Молодильные яблоки».
Ул. Ломоносова, 102
Что будет построено: уютный сквер с детской зоной, качелями и площадкой для выгула собак.
Ул. Высотная
Объект: площадь перед ГорДК.
Что планируется сделать: выложить уникальное мощение с элементами озеленения, вписав в него мемориал и фонтан.
Левый берег Качи
Что будет сделано:
- велосипедные и пешеходные дорожки,
- уличная мебель,
- озеленение территории,
- приведение освещения к единому стилю.
Кировский район
Объект: сквер Западный.
Что планируется сделать:
- длинная пешеходная аллея,
- луг и яблоневый сад,
- замена старой зелени на молодые деревья и кустарники.
Набережная Енисея
Участок: от Октябрьского моста до здания 12 на Северном проезде.
Что будет сделано: прогулочная зона со смотровыми балконами и детскими игровыми площадками.
Преображенский микрорайон
Объект: пространство «Преолес».
Что будет сделано:
- большая центральная площадка,
- яркие горки в виде белок,
- визит-центр,
- игровые модули,
- качели,
- площадка для выгула собак в виде косточки,
- спортивная площадка с тренажерами,
- игровая спортивная площадка с резиновым покрытием.
