Красноярск ждет масштабное обновление скверов: где и когда

КРАСНОЯРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Красноярске в 2026 году пройдет благоустройство семи общественных пространств. Площадки были выбраны самими жителями путем голосования, а работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Во всех общественных пространствах предусмотрели замену старых покрытий, современное озеленение, видеонаблюдение и освещение. Кроме того, территории станут удобными для маломобильных людей. Но в каждом общественном пространстве будут свои особенности», — прокомментировали в правительстве.

Микрорайон ХМЗ (Свердловский район)

Объект: сквер Сказочный.

Оформление: русские народные сказки.

Что будет построено: детские и спортивные площади, скейт-зона, арка и «Молодильные яблоки».

Ул. Ломоносова, 102

Что будет построено: уютный сквер с детской зоной, качелями и площадкой для выгула собак.

Ул. Высотная

Объект: площадь перед ГорДК.

Что планируется сделать: выложить уникальное мощение с элементами озеленения, вписав в него мемориал и фонтан.

Левый берег Качи

Что будет сделано:

  • велосипедные и пешеходные дорожки,
  • уличная мебель,
  • озеленение территории,
  • приведение освещения к единому стилю.

Кировский район

Объект: сквер Западный.

Что планируется сделать:

  • длинная пешеходная аллея,
  • луг и яблоневый сад,
  • замена старой зелени на молодые деревья и кустарники.

Набережная Енисея

Участок: от Октябрьского моста до здания 12 на Северном проезде.

Что будет сделано: прогулочная зона со смотровыми балконами и детскими игровыми площадками.

Преображенский микрорайон

Объект: пространство «Преолес».

Что будет сделано:

  • большая центральная площадка,
  • яркие горки в виде белок,
  • визит-центр,
  • игровые модули,
  • качели,
  • площадка для выгула собак в виде косточки,
  • спортивная площадка с тренажерами,
  • игровая спортивная площадка с резиновым покрытием.

