Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки задержали 51 нетрезвого водителя

ГАИ по Башкирии за сутки задержали 51 пьяного водителя на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

По данным Госавтоинспекции по Башкирии, за сутки на дорогах республики задержали 51 нетрезвого водителя. Как сообщил в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, двое из них сели за руль повторно.

Профилактические рейды сотрудников ГАИ по Башкирии продолжаются и сегодня, 11 октября. Всего за сутки на дорогах региона было пресечено более 1400 нарушений ПДД.

— Напоминаю усиленные мероприятия с применением тактики массовых проверок продолжаются, — отметил руководитель ГАИ по Башкирии Владимир Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.