В Башкирии за сутки задержали 51 нетрезвого водителя

По данным Госавтоинспекции по Башкирии, за сутки на дорогах республики задержали 51 нетрезвого водителя. Как сообщил в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, двое из них сели за руль повторно.
Профилактические рейды сотрудников ГАИ по Башкирии продолжаются и сегодня, 11 октября. Всего за сутки на дорогах региона было пресечено более 1400 нарушений ПДД.
— Напоминаю усиленные мероприятия с применением тактики массовых проверок продолжаются, — отметил руководитель ГАИ по Башкирии Владимир Севастьянов.
