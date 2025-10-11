На Ставрополье запустили новое производство удобрений

Производство азотно-калийного удобрения появилось на предприятии «Невинномысский Азот», входящем в группу компаний «ЕвроХим», в Ставропольском крае в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия» и «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в правительстве региона.
Годовая мощность цеха составит около 70 тыс. тонн. Для работы на новом производстве создано около 100 рабочих мест. На предприятии применены технологии, обеспечивающие эффективность и экологичность. Комплексное азотно-калийное удобрение широко востребовано в современном высокоинтенсивном сельском хозяйстве, особенно в тепличных комплексах.
«“ЕвроХим” — стратегический партнер края, который не только обеспечивает аграриев необходимыми удобрениями, но и активно инвестирует в развитие региона: создает рабочие места, поддерживает образование, науку, культуру и спорт. Открытие нового производства в Невинномысске укрепит продовольственную безопасность, позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка и создаст для края новые экспортные возможности», — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.