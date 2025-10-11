В Магаданской области отремонтируют Ольский краеведческий музей

Одно из старейших деревянных зданий Магаданской области — Ольский краеведческий музей — капитально обновят и оснастят оборудованием по нацпроекту «Семья». Работы находятся на завершающем этапе, полностью объект сдадут в ближайшее время, сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
В здании заменили систему отопления, полы, стены. Привезли музейное стендовое оборудование. Теперь в музее готовы к приему посетителей пять залов — этнография, геология, флора и фауна, история Ольского округа, комната боевой славы с экспонатами, переданными ольскими участниками СВО.
На данном этапе ремонта завершают замену фасада здания. После завершения работ там начнется подготовка к празднованию юбилея музея, которому в следующем году исполнится 50 лет. В планах открыть возле учреждения Аллею почетных жителей поселка. Ее будут строить летом 2026-го.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.