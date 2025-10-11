В Пензе открыли музей кондитерского наследия «Абрикосовъ»

Открытие музея кондитерского наследия «Абрикосовъ» состоялось в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Пензенской области.
Музей «Абрикосовъ» — это интерактивная площадка, созданная для школьников и студентов с целью знакомства с историей династии Абрикосовых. Проект призван рассказать молодому поколению о выдающихся земляках, продемонстрировать примеры успешного бизнеса, благотворительности и семейных ценностей.
В дар открывшемуся музею потомок династии Абрикосовых передал два раритета — первую книгу, которую он подготовил по заказу администрации Президента России, а также старинный ларец, где когда-то были конфеты. В день открытия были запущены старинные часы и установлена табличка музея. В учреждении планируют проводить интерактивные мероприятия и мастер-классы.
Отметим, что в мае 2025 года проект по созданию музея, инициированный преподавателем колледжа Кириллом Глуховым, выиграл грант в заочном конкурсе для физических лиц «Росмолодежь. Гранты» на сумму 858 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.