Селекционеры из Тамбовской области вывели новый сорт жимолости «Абхазия»

Новый сорт жимолости «Абхазия» представили в Мичуринском научно-производственном центре (НПЦ) «Агропищепром» Тамбовской области. Применение научных разработок в АПК отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве региона.
Сорт, название которому было выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазии, появился с применением методов клеточной селекции. Он характеризуется высокими показателями урожайности — до 7 кг с куста, богатством витаминов и экологической приспособляемостью. Растение идеально подходит для выращивания на юге России и даже в субтропиках.
«Жимолость “Абхазия” для субтропической климатической зоны — наш вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между республикой Абхазия и Тамбовской областью. Это особенно важно, когда подписано соглашение об установлении дружественных отношений между городом Мичуринск и Очамчырским районом. Наши муниципалитеты стали побратимами, что даст новый импульс для развития в экономической сфере», — сказал исполнительный директор НПЦ «Агропищепром» Сергей Колесников.
Как подчеркнул заместитель президента Российской академии наук, академик Петр Чекмарев, создание мичуринскими учеными сортов и гибридов жимолости, способных расти и давать высокие урожаи на юге, в субтропической зоне, является настоящим прорывом в селекции жимолости, считающейся северным растением.
Отметим, что НПЦ «Агропищепром» обладает большой коллекцией генофонда жимолости − 292 наименования сортов и огромным количеством гибридных форм — 239 тысяч сеянцев. Из них специалисты центра выделяют новые формы методом клеточной селекции и отправляет их на сортоиспытания. Ученые центра создали 21 сорт жимолости, включая семь южноклиматических разновидностей, пригодных для произрастания в субтропических зонах.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.