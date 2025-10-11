Селекционеры из Тамбовской области вывели новый сорт жимолости «Абхазия»

«Жимолость “Абхазия” для субтропической климатической зоны — наш вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между республикой Абхазия и Тамбовской областью. Это особенно важно, когда подписано соглашение об установлении дружественных отношений между городом Мичуринск и Очамчырским районом. Наши муниципалитеты стали побратимами, что даст новый импульс для развития в экономической сфере», — сказал исполнительный директор НПЦ «Агропищепром» Сергей Колесников.