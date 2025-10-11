Стало известно о переменах, которые ждут север Волгограда

«Мы должны на имеющихся трех гектарах уже сейчас рассмотреть, что здесь будет. Сразу определили для себя, что это будет территория свободного доступа для жителей», — подчеркнул губернатор, заметив, что в данном случае необходимо использовать инструменты муниципально-частного партнерства.