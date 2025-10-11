Стало известно о переменах, которые ждут север Волгограда

Рабочую поездку в Тракторозаводский район Волгограда совершили утром 11 октября глава региона Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко. Целью стал обзор площадок, которые получат развитие в рамках 10-летней программы.
В их числе — самая протяженная пешеходная улица — имени Феликса Дзержинского. Изменения ждут и районный Дворец культуры. Также здесь задуманы замена коммунальных сетей и капремонт многоквартирных домов, фасады которых оформят в едином стиле.
Работы уже ведутся — к ремонту готовят фасады ДК «Ударник» и колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина. В порядок приведут зону у стадиона «Трактор», но обустраивать ее начнут уже в 2026 году.
«Мы должны на имеющихся трех гектарах уже сейчас рассмотреть, что здесь будет. Сразу определили для себя, что это будет территория свободного доступа для жителей», — подчеркнул губернатор, заметив, что в данном случае необходимо использовать инструменты муниципально-частного партнерства.
В дальнейшем на севере Волгограда предстоит обновить площадь Дзержинского и парк «50 лет ВГТЗ». Финальной точкой станет реконструкция центральной части Тракторозаводского района.
