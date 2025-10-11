Минобороны заявило о проверке боеготовности армии Беларуси

Министерство обороны заявило о проведении проверки боевой готовности Вооруженных сил по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Проверка боевой готовности проводится по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь, — прокомментировали в ведомстве.
Сообщается, что в рамках проверки будет проводиться комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности армии с целью проверки. Ряд подразделений ВС переведут в боевую готовность, также они выдвинутся в назначенные районы и выполнят заданные мероприятия.
Руководить проверкой боеготовности ВС Беларуси будет госсекретариат Совета безопасности республики.
Напомним, ранее Минобороны объявило о мобилизационных мероприятиях по всей Беларуси. И недавно Совбез сообщил Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь.
