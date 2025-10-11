Ричмонд
В Ростове с 11 октября изменились маршруты автобусов № 40 и № 84

Изменения коснулись жителей микрорайона «Платовский» и улиц Берберовской с Вересаева.

С 11 октября в Ростове изменились маршруты автобусов № 40 и № 84. Об этом сообщила городская администрация.

Изменения внесли, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона «Платовский» и домов на улицах Берберовской и Вересаева. Решение приняли после голосования на сайте «Активный ростовчанин», где горожане высказали свои пожелания.

Теперь автобус № 40 будет ездить дальше — до улицы Мусоргского, где находится школа № 85. Для этого маршрут продлили через улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Новые схемы движения уже работают.