В Ростове с 11 октября изменились маршруты автобусов № 40 и № 84

С 11 октября в Ростове изменились маршруты автобусов № 40 и № 84. Об этом сообщила городская администрация.
Изменения внесли, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона «Платовский» и домов на улицах Берберовской и Вересаева. Решение приняли после голосования на сайте «Активный ростовчанин», где горожане высказали свои пожелания.
Теперь автобус № 40 будет ездить дальше — до улицы Мусоргского, где находится школа № 85. Для этого маршрут продлили через улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Новые схемы движения уже работают.