Команда онкологов из Чистополя стала лидером Татарстана

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Чистопольской центральной районной больницы завоевал признание как один из лучших в Татарстане. Уже в первом полугодии коллектив центра занял лидирующие позиции, что было отмечено на Доске почета Республиканского онкологического диспансера.
Центр, открытый в ноябре 2023 года, стал важным звеном в системе здравоохранения. Учреждение обслуживает жителей Чистополя и близлежащих районов, включая Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Новошешминский, Нурлатский и Спасский. Специалисты ЦАОП не только оказывают медицинскую помощь, но и активно участвуют в просветительской работе, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний.
В республиканском диспансере отметили, что успех команды — это результат слаженной работы, взаимного уважения и профессионализма. Врачи и медсестры были признаны гордостью онкологической службы Татарстана за самоотверженный труд и преданность делу.
Сегодня в центре, где трудятся два врача-онколога и четыре медсестры, на диспансерном учете находятся 2 116 пациентов. Только за этот год было выявлено 185 новых случаев злокачественных новообразований, что подчеркивает важность и эффективность работы центра.
Основные цели ЦАОП включают оказание специализированной помощи онкобольным, ведение учета и диспансерного наблюдения, анализ заболеваемости, а также проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению раковых заболеваний.