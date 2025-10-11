Ричмонд
Команда онкологов из Чистополя стала лидером Татарстана

Это было отмечено на Доске почета Республиканского онкологического диспансера.

Источник: ЦАОП Чистопольского района

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Чистопольской центральной районной больницы завоевал признание как один из лучших в Татарстане. Уже в первом полугодии коллектив центра занял лидирующие позиции, что было отмечено на Доске почета Республиканского онкологического диспансера.

Центр, открытый в ноябре 2023 года, стал важным звеном в системе здравоохранения. Учреждение обслуживает жителей Чистополя и близлежащих районов, включая Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Новошешминский, Нурлатский и Спасский. Специалисты ЦАОП не только оказывают медицинскую помощь, но и активно участвуют в просветительской работе, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний.

В республиканском диспансере отметили, что успех команды — это результат слаженной работы, взаимного уважения и профессионализма. Врачи и медсестры были признаны гордостью онкологической службы Татарстана за самоотверженный труд и преданность делу.

Сегодня в центре, где трудятся два врача-онколога и четыре медсестры, на диспансерном учете находятся 2 116 пациентов. Только за этот год было выявлено 185 новых случаев злокачественных новообразований, что подчеркивает важность и эффективность работы центра.

Основные цели ЦАОП включают оказание специализированной помощи онкобольным, ведение учета и диспансерного наблюдения, анализ заболеваемости, а также проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению раковых заболеваний.