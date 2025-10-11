В ЦПКиО Волгограда появится уникальный фонтанный комплекс

Специалисты начали готовить площадку под строительство будущего фонтанного комплекса в ЦПКиО. Сейчас подрядчик пересаживает около 370 зеленых насаждений в другое место, сообщили в пресс-службе парка. Новую «прописку» получит и аттракцион «Свадебная карусель», который переедет на площадку около главной сцены.