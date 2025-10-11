В ЦПКиО Волгограда появится уникальный фонтанный комплекс

Специалисты начали готовить площадку под строительство будущего фонтанного комплекса в ЦПКиО. Сейчас подрядчик пересаживает около 370 зеленых насаждений в другое место, сообщили в пресс-службе парка. Новую «прописку» получит и аттракцион «Свадебная карусель», который переедет на площадку около главной сцены.
Уникальный в России фонтанный комплекс площадью 1700 кв. м расположится на территории напротив нового 120-метрового колеса обозрения. Он будет состоять из 6 водных сооружений разных видов с чашами и без. Фонтанная система поддерживает 22 типа водных эффектов и фигур, максимальная высота струй — 40 м.
Полюбоваться на фонтанный комплекс сможет любой желающий бесплатно. Для комфорта отдыхающих планируется оборудовать перед фонтанами амфитеатр, вмещающий 5000 человек. На его самой высокой точке создадут смотровую площадку, откуда прогуливающимся откроется вид на парк и водное шоу.