В городе Кохме Ивановской области обновили коррекционную школу-интернат

В учреждении отремонтировали и оснастили современным оборудованием учебные кабинеты, актовый и спортивный залы.

Коррекционная школа-интернат в городе Кохме Ивановской области распахнула свои двери после масштабного ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». Два корпуса учреждения были построены в шестидесятых годах прошлого века и никогда не обновлялись комплексно, сообщили в департаменте образования и науки региона.

В учреждении отремонтировали и оснастили современным оборудованием учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, привели в порядок прилегающую территорию.

«Работы проведены действительно масштабные. Ремонт был начат в марте, а уже 1 сентября ребята пришли в обновленные помещения. Изменился внешний вид школы, заменены инженерные коммуникации, утеплен фасад, полностью отремонтирована кровля», — рассказала директор школы Светлана Хлыбова.

Отметим, Кохомская коррекционная школа-интернат в этом году стала одной из 12 участниц национального проекта. В настоящий момент после масштабного обновления открылись еще четыре учреждения: Южская средняя общеобразовательная школа, Лежневская средняя школа, школа № 5 в Кохме и школа № 12 в Приволжске.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.