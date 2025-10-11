В Сочи пройдет гранд-финал серии парусных регат Tenzor Elite Cup 2025

В прошедших трех этапах турнира приняли участие 22 команды и более 100 яхтсменов из 12 регионов России, а также иностранные спортсмены из Белоруссии и Германии. За звание лучших в гранд-финале будут бороться титулованные яхтсмены, победители и призеры международных парусных серий, чемпионатов мира и Европы, олимпийцы и опытные любители. В программу состязаний войдут церемония открытия, гонки, выезд на акваторию на катере для их просмотра, регата, береговая вечерняя программа и церемония награждения победителей.