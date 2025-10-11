В Сочи пройдет гранд-финал серии парусных регат Tenzor Elite Cup 2025

Гранд-финал международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025 состоится в Сочи с 7 по 9 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и госпрограммы «Спорт России». Как сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, эти соревнования включены в календарь Всероссийской федерации парусного спорта.
В прошедших трех этапах турнира приняли участие 22 команды и более 100 яхтсменов из 12 регионов России, а также иностранные спортсмены из Белоруссии и Германии. За звание лучших в гранд-финале будут бороться титулованные яхтсмены, победители и призеры международных парусных серий, чемпионатов мира и Европы, олимпийцы и опытные любители. В программу состязаний войдут церемония открытия, гонки, выезд на акваторию на катере для их просмотра, регата, береговая вечерняя программа и церемония награждения победителей.
«Международная парусная серия регат Tenzor Elite Cup — это не только одно из крупнейших событий в мире парусного спорта, но и проект, который развивает социально значимые инициативы, насыщает туристическую и культурную программу города-курорта Сочи и Краснодарского края, популяризируя активный спорт и здоровый образ жизни, и наполняет афишу событийных мероприятий региона», — говорится в сообщении пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Программа и обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.