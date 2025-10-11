Ричмонд
Коммунальщики возобновили начисление пеней за долги по воде в Самаре

Общий объем начисленных пеней по результатам октября может составить около 5 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

«РКС-Самара» с октября снова начала начислять пени за просроченную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Должникам напомнили, что они взимаются с полной суммы долга за каждый день просрочки.

Общий объем начисленных пеней по результатам октября может составить около 5 млн рублей. Напомним, оплата за ЖКХ должна происходить со стороны самарцев по 10-е число каждого месяца.

В целом задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения превысила уже 1,4 млрд рублей. Коммунальщики призвали горожан вовремя оплачивать счета, чтобы избежать пеней.