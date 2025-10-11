Ричмонд
Экотропу длиной 2,7 км открыли в Новоорловском заказнике на севере Петербурга

Седьмую экологическую тропу в Петербурге открыли на территории заказника «Новоорловский», сообщает пресс-служба Смольного 11 октября. Ее протяженность составила 2,7 км.

Источник: Пресс-служба Смольного

Жители Приморского и Выборгского районов города смогут совершать прогулку по заказнику при минимальном антропогенном воздействии на природу. Для комфорта посетителей на маршруте установили удобные скамейки и информационные стенды, которые расскажут об уникальной флоре и фауне природного комплекса.

В августе 2025 года Новоорловский заказник отметил десятилетие, его площадь превышает 138 га. В нем обитает 76 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Деревья представлены широколиственными породами — дубом, липой и вязом, а также белой и ломкой ивами вдоль реки Каменки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в следующем году власти Ленобласти и Петербурга намерены совместно запустить две новые экотропы: «Жемчужная тропа» и «Таежный мир».