Экотропу длиной 2,7 км открыли в Новоорловском заказнике на севере Петербурга

Жители Приморского и Выборгского районов города смогут совершать прогулку по заказнику при минимальном антропогенном воздействии на природу. Для комфорта посетителей на маршруте установили удобные скамейки и информационные стенды, которые расскажут об уникальной флоре и фауне природного комплекса.
В августе 2025 года Новоорловский заказник отметил десятилетие, его площадь превышает 138 га. В нем обитает 76 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Деревья представлены широколиственными породами — дубом, липой и вязом, а также белой и ломкой ивами вдоль реки Каменки.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в следующем году власти Ленобласти и Петербурга намерены совместно запустить две новые экотропы: «Жемчужная тропа» и «Таежный мир».