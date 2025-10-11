В Ростовской области бизнесмены попытались похитить 30 млн рублей у государства

В Ростовской области перед судом предстанут два бизнесмена, пытавшиеся похитить 30 млн рублей из госбюджета. Как сообщили в главке донской полиции, они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год предприниматели, действуя по предварительному сговору, предоставили в налоговые органы заведомо ложные декларации по НДС. В документах были искажены данные о финансово-хозяйственных операциях между их фирмой и другими компаниями. Их целью было незаконное получение возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.
Однако реализовать свой замысел обвиняемые не смогли. Сотрудники инспекции выявили несоответствие представленных сведений и отказали в выплате средств. Таким образом, хищение бюджетных денег было предотвращено.
Против бизнесменов возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!