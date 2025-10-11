В Ростовской области бизнесмены попытались похитить 30 млн рублей у государства

По версии следствия, с 2021 по 2023 год предприниматели, действуя по предварительному сговору, предоставили в налоговые органы заведомо ложные декларации по НДС. В документах были искажены данные о финансово-хозяйственных операциях между их фирмой и другими компаниями. Их целью было незаконное получение возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.