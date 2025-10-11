Участниками Национальной гостиничной премии стали три города Подмосковья

Подмосковье подало заявки в двух номинациях для городов с гостиничным бизнесом — с населением до 100 тысяч, а также до 500 тысяч. В первой категории номинировали Зарайск, а во второй — Серпухов и Коломну. Также на конкурс заявили отели и глэмпинги Московской области.