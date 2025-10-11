Участниками Национальной гостиничной премии стали три города Подмосковья

Три города Московской области номинировали на участие в Национальной гостиничной премии, которая учреждена в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Подмосковье подало заявки в двух номинациях для городов с гостиничным бизнесом — с населением до 100 тысяч, а также до 500 тысяч. В первой категории номинировали Зарайск, а во второй — Серпухов и Коломну. Также на конкурс заявили отели и глэмпинги Московской области.
Например, парк-отель «Орловский» в Ленинском округе представлен на конкурсах «Лучший свадебный отель», «Лучший семейный отель» и «Лучший дизайн отеля». В номинациях «Лучшая концепция здорового образа жизни», «Лучшая программа анимации» и «Открытие года» участвует парк-отель Bridge Country Resort в Одинцовском округе. За звания «Лучший семейный отель» и «Лучший отель пять звезд» поборется клинский Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel.
По результатам народного голосования оценивать участников будет экспертная коллегия и авторитетное жюри. Оглашение результатов и церемония награждения победителей пройдут 28 ноября.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.