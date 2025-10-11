На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется», — написал он в Telegram.