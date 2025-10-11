В селе Старый Татарский Адам отремонтировали фельдшерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района Республики Татарстан капитально обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». К ремонту медучреждения приступили в феврале 2025 года, сообщили в Аксубаевской центральной районной больнице.
В ФАПе заменили крышу, электропроводку, вентиляцию, установили систему водоотведения. Помимо этого, в порядок привели стены, пол и потолок. На средства, выделенные из муниципального бюджета, для медпункта была закуплена часть новой мебели.
В зону территориального обслуживания обновленного медучреждения входят два населенных пункта — Новый и Старый Татарский Адам общей численностью 111 человек. Для улучшения качества обслуживания фельдшеру был выдан автомобиль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.