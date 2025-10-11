Региональный этап конференции «Код индустрии» в Челябинске собрал более 500 человек из 18 регионов России. Мероприятие проходило 1−2 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Во время конференции участники обсудили глобальные тренды цифровизации и роботизации, внедрение отечественных решений и перспективы промышленной автоматизации. На мероприятии продемонстрировали роботизированные комплексы для сварки, сборки и упаковки, станки с ЧПУ и презентовали решения для управления производственными потоками. Все желающие могли посетить мастер-классы по оптимизации производственных процессов и внедрению цифровых платформ.
Помимо этого, были организованы сетевые сессии и деловые встречи, где гости обменивались опытом, обсуждали межрегиональные проекты и перспективы внедрения инноваций. В ходе программы также состоялось расширенное заседание Челябинского отделения Союза машиностроителей России и Челябинского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Участники побывали на ведущих предприятиях региона: заводе «ЛД Прайд» и «Заводе Роботов», где увидели работу промышленных роботов-манипуляторов, автоматизированные линии сборки и системы цифрового контроля качества.
Отметим, еще один этап конференции прошел 9−10 октября в Уфе. Следующим «Код индустрии» примет Нижний Новгород.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.