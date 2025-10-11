В Челябинске прокуратура заставила застройщика по гарантии починить крышу детсада

В Челябинске прокуратура заставила застройщика по гарантии починить крышу детского сада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что на втором этаже здания детсада № 47 в Курчатовском районе имеются многочисленные протечки кровли.
По словам родителей, аварийная ситуация в комнатах возникала после каждых дождей.
«Поскольку после строительства дошкольного учреждения срок гарантийных обязательств по обслуживанию здания установлен до 30 декабря 2025 года, в прошлом году, а также в текущем должностными лицами детского сада неоднократно направлялись претензии директору ООО “Высота” о неисполнении гарантийных обязательств по обслуживанию (текущему ремонту) здания в рамках контракта», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.
Там уточнили, что только после принятых мер прокурорского реагирования подрядчик начал ремонт кровли, герметизацию вентиляционной шахты и отделочные работы в помещениях.
«Вопрос выполнения работ в установленный договором срок остается на контроле прокуратуры Курчатовского район», — добавили в пресс-центре.