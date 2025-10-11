Квантовые компьютеры смогут моделировать любые природные процессы

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. В этом году он организован в десяти странах. В Москве он проходит 10−12 октября более чем на 100 площадках: МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.