Квантовые компьютеры смогут моделировать любые природные процессы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ученые смогут моделировать практически любые происходящие в природе физические процессы при помощи квантовых компьютеров высокой мощности. Такой прогноз на обозримое будущее дал китайский ученый, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Лай Чжоу в своей лекции на фестивале «Наука 0+».
«В последние годы осуществлен большой прогресс в деле развития квантовых компьютеров на принципе сверхпроводимости на основе кубитов (единиц информации в квантовом компьютере — прим. ТАСС).. Мы сможем моделировать химические процессы, процессы в черных дырах, а также любые явления у нас во Вселенной. С помощью квантовых компьютеров можно моделировать любые идущие в природе физические процессы», — сказал Лай Чжоу.
По поводу сроков реализации таких проектов, Лай Чжоу заметил, что, по прогнозу компании IBM, приблизительно к 2029 году «в принципе будет реализован очень мощный квантовый компьютер, и он будет работать с огромным количеством логических кубитов».
Ученый выразил надежду на сотрудничество КНР и РФ в деле развития квантовой техники.
