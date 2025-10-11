Ричмонд
Квантовые компьютеры смогут моделировать любые природные процессы

Такой прогноз на обозримое будущее дал китайский ученый, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Лай Чжоу в своей лекции на фестивале «Наука 0+».

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ученые смогут моделировать практически любые происходящие в природе физические процессы при помощи квантовых компьютеров высокой мощности. Такой прогноз на обозримое будущее дал китайский ученый, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Лай Чжоу в своей лекции на фестивале «Наука 0+».

«В последние годы осуществлен большой прогресс в деле развития квантовых компьютеров на принципе сверхпроводимости на основе кубитов (единиц информации в квантовом компьютере — прим. ТАСС).. Мы сможем моделировать химические процессы, процессы в черных дырах, а также любые явления у нас во Вселенной. С помощью квантовых компьютеров можно моделировать любые идущие в природе физические процессы», — сказал Лай Чжоу.

По поводу сроков реализации таких проектов, Лай Чжоу заметил, что, по прогнозу компании IBM, приблизительно к 2029 году «в принципе будет реализован очень мощный квантовый компьютер, и он будет работать с огромным количеством логических кубитов».

Ученый выразил надежду на сотрудничество КНР и РФ в деле развития квантовой техники.

О фестивале.

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. В этом году он организован в десяти странах. В Москве он проходит 10−12 октября более чем на 100 площадках: МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Организаторами «Науки 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная» в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — ГК «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — «Сибур». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.

