«Северо-западный ветер с порывами 15 — 20 м/с». Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси

Похолодание придет в Беларусь, сообщает pogoda.by.
Так, на воскресенье, 12 сентября, Белгидромет вынес предупреждение об усиление ветра северо-западного и западного направления, порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Ветрено будет во многих районах страны и в Минске.
Также смещающаяся с Балтийского моря система атмосферных фронтов принесет в воскресенье небольшие дожди. В ночные часы температуры понизятся до +2 — +8 градусов, днем максимум — +8 — +14 тепла.
Еще прохладнее станет в понедельник, 13 октября, из-за атмосферных фронтов с Финского залива. Холодные неустойчивые воздушные массы северного происхождения принесут в Беларусь резкое похолодание. В ночные часы и днем на большей части страны возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром. Ночью всего +1 — +5 градусов, днем максимум +3 — +10 градусов, чуть теплее только в юго-западных регионах — до +12 выше ноля.
Во вторник, 14 октября, в Беларуси будет сохраняться влияние фронтальных разделов и неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Дождь и мокрый снег повторяться. Ухудшится дорожная обстановка, ночью и утром местами на трассах — гололедица. В дневные часы ветер будет с порывами. Ночью установится температура около +1 — +4 градусов, при прояснениях возможны заморозки от 0 до −2 мороза. Но и днем тепло, увы, не будет — всего +3 — +9 градусов.
Также Белгидромет уже сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси.
