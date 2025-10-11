«Северо-западный ветер с порывами 15 — 20 м/с». Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси

Во вторник, 14 октября, в Беларуси будет сохраняться влияние фронтальных разделов и неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Дождь и мокрый снег повторяться. Ухудшится дорожная обстановка, ночью и утром местами на трассах — гололедица. В дневные часы ветер будет с порывами. Ночью установится температура около +1 — +4 градусов, при прояснениях возможны заморозки от 0 до −2 мороза. Но и днем тепло, увы, не будет — всего +3 — +9 градусов.