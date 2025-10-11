Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области во время рыбалки утонул мужчина

Осенняя рыбалка двух рыбаков в Ростовской области закончилась гибелью одного из них.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время рыбалки утонул мужчина. Трагедия случилась 9 октября, сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент со смертельным исходом произошел в Каменском районе, недалеко от хутора Липов. По имеющейся информации, двое мужчин отправились на водоем. В ходе рыбалки один из них, 56-летний рыбак, погиб.

На следующее утро спасательные службы обнаружили и подняли из воды его тело.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!