В Ростовской области во время рыбалки утонул мужчина. Трагедия случилась 9 октября, сообщили в региональном главке МЧС.
Инцидент со смертельным исходом произошел в Каменском районе, недалеко от хутора Липов. По имеющейся информации, двое мужчин отправились на водоем. В ходе рыбалки один из них, 56-летний рыбак, погиб.
На следующее утро спасательные службы обнаружили и подняли из воды его тело.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
