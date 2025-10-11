Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России

ТЮМЕНЬ, 11 окт — РИА Новости. Повышение качества преподавания курса отечественной истории в вузах РФ — это важная государственная задача, от успешного решения которой во многом зависит будущее России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории.
«Будучи одной из главных мировоззренческих дисциплин, история России играет центральную роль в передаче новым поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей, формирует у молодых людей чувство родины. Повышение качества преподавания этого курса было и остается важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.