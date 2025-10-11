Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России

«Будучи одной из главных мировоззренческих дисциплин, история России играет центральную роль в передаче новым поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей, формирует у молодых людей чувство родины. Повышение качества преподавания этого курса было и остается важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.