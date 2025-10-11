На улице Героев-Разведчиков в Краснодаре построят детский сад на 150 мест

Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории: там появятся восемь групповых игровых зон — две для малышей и шесть для старших дошкольников, а также две спортивные площадки. Кроме того, у входов в здание появятся две удобные зоны с навесами для хранения колясок и санок. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 25%. Подрядчик занят возведением монолитных стен и колонн второго этажа, монтажом перегородок на первом этаже, установкой теневых навесов и прокладкой электросетей в цокольном помещении. Дошкольное учреждение планируют сдать в эксплуатацию летом 2026 года.