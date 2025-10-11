На улице Героев-Разведчиков в Краснодаре построят детский сад на 150 мест

Строительство детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников, продолжается в Краснодаре. Открытие дошкольного учреждения на улице Героев-Разведчиков будет способствовать достижению целей национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Архитектурное решение детсада продумано с учетом всех требований к комфорту и безопасности: для каждой возрастной группы предусмотрены отдельные блоки, включающие раздевалку, игровую, спальню, буфет и санузел. Всего в здании будет восемь групповых ячеек, две из них для детей в возрасте от полутора до трех лет. Помимо этого, в здании разместятся музыкальный и спортивный залы, кабинет дошкольной подготовки, медицинский пункт и современный пищеблок.
Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории: там появятся восемь групповых игровых зон — две для малышей и шесть для старших дошкольников, а также две спортивные площадки. Кроме того, у входов в здание появятся две удобные зоны с навесами для хранения колясок и санок. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 25%. Подрядчик занят возведением монолитных стен и колонн второго этажа, монтажом перегородок на первом этаже, установкой теневых навесов и прокладкой электросетей в цокольном помещении. Дошкольное учреждение планируют сдать в эксплуатацию летом 2026 года.
«Современные детские сады строятся в строгом соответствии с актуальными требованиями к комфорту и безопасности подрастающего поколения. Мы сознательно предусматриваем ясельные группы, чтобы облегчить родителям уход за маленькими детьми, и создаем все необходимые условия для гармоничного и комплексного развития каждого ребенка — от физического здоровья до творческих способностей», — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.