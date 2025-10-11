Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня национального танца

Как говорится в документе, правительство региона должно разработать план мероприятий, «связанных с ежегодным проведением праздника». В ближайшее время администрации городов и районов Башкирии должны будут провести мероприятия для популяризации национальных танцев. Напомним, с недавних пор в республике дважды в год празднуется День национального костюма.