Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня национального танца

В Башкирии будут праздновать День национального танца.

Источник: Комсомольская правда

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании нового праздника. Начиная с этого года в республике 21 октября объявляется Днем национального танца. Он станет ежегодным.

Как говорится в документе, правительство региона должно разработать план мероприятий, «связанных с ежегодным проведением праздника». В ближайшее время администрации городов и районов Башкирии должны будут провести мероприятия для популяризации национальных танцев. Напомним, с недавних пор в республике дважды в год празднуется День национального костюма.

Контролировать исполнение указа будет вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, говорится в документе.

