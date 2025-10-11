Первое речное пассажирское судно «Метеор» прибыло в Ростов-на-Дону

Высокоскоростное судно «Метеор 120Р-07» прибыло из Нижегородской области в Ростов-на-Дону. Оно стало первым, построенным специально для Ростовской области Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева, сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Введение судна в эксплуатацию соответствует задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Длина «Метеора» превышает 35 метров, вместимость — 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Судно развивает скорость до 65 км/ч. Оно стало третьим в парке скоростных кораблей региональной судоходной пассажирской компании «Дон». С 2024 года она осуществляет пассажирские перевозки по воде на двух «Валдаях» вместимостью по 45 мест каждый.
Губернатор Юрий Слюсарь в сопровождении донских журналистов первым ступил на борт нового «Метеора», который совершил пробную поездку по Дону. Глава региона поделился планами развития речных пассажирских перевозок в Ростовской области.
«Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача — поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и “Метеорами”, и “Валдаями”. Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями. Это очень правильное начинание, которое имеет давние корни. В советское время так передвигалось огромное количество людей. Я сам, помню, плавал из Таганрога в тогда город Жданов, ныне Мариуполь. Это был своеобразный речной трамвай», — рассказал Слюсарь.
По его словам, причальная инфраструктура также будет развиваться. Два причала введены в эксплуатацию в прошлом году, четыре откроются в этом году, еще четыре — в следующем. Напомним, в Ростовской области по речным маршрутам уже курсируют два пассажирских судна «Валдай», перевезшие за это время 50 тысяч пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.