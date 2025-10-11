Первое речное пассажирское судно «Метеор» прибыло в Ростов-на-Дону

«Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача — поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и “Метеорами”, и “Валдаями”. Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями. Это очень правильное начинание, которое имеет давние корни. В советское время так передвигалось огромное количество людей. Я сам, помню, плавал из Таганрога в тогда город Жданов, ныне Мариуполь. Это был своеобразный речной трамвай», — рассказал Слюсарь.