В Ростове во дворе машина сбила девятилетнего ребенка

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Инцидент случился на проспекте 40-летия Победы, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 11 октября около 13:03 рядом с домом 75/4 по проспекту 40-летия Победы 39-летний водитель за рулем автомобиля «Чанган» совершил наезд на девятилетнего пешехода. По предварительным данным, мальчик выбежал из подъезда многоквартирного дома непосредственно на проезжую часть внутридворовой территории. В результате столкновения ребенка отбросило на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис».
Вследствие ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. Мальчика доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей усилить контроль за детьми и регулярно разъяснять им правила поведения вблизи проезжей части, особенно во дворах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим на прилегающих территориях и быть готовыми к внезапному появлению пешеходов.
