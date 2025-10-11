В Чехове к концу года завершат ремонт детского сада

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 2 на Монтажной улице в Чехове планируют завершить к концу года. Его обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В детском саду приведут в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети отопления, канализации и систему водоснабжения. Здание полностью сохранит свой исторический фасад. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Сейчас на объекте трудятся 30 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста. Они утепляют цоколь, прокладывают трубы отопления, бетонируют полы второго этажа, бурят отверстия под инженерные системы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.