В лесничествах Владимирской области прошли субботники

Акции по очистке лесов от мусора и по высадке деревьев прошли на территории Владимирской области в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Их организовали в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
В Юрьев-Польском лесничестве прошли лесовосстановительные мероприятия. С помощью меча Колесова высажены саженцы ели. В посадках приняли участие ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» и дети участников СВО.
Сотрудники Гусевского лесничества и учреждения «Владлесхоз» в составе 19 человек ликвидировали несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Специалисты Киржачского лесничества совместно со школьным лесничеством «Зеленый патруль» провели уход за теплицей на территории школьного двора. Также дети из школьного лесничества «Внуки Берендея» совместно с лесничим Викторией Герасимовой высадили саженец кипариса на дендроучастке лесничества.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.