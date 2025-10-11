На IX Тверском туристском форуме обсудили развитие индустрии гостеприимства

Тверской туристский форум, который объединил более 170 представителей туриндустрии, прошел в Старицком округе. Работа по развитию отрасли ведется в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Участники обсудили итоги работы в Верхневолжье в 2024—2025 годах, тенденции развития и точки роста отрасли, подходы к привлечению нового турпотока в регион. В рамках деловой программы форума министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова рассказала о ключевых тенденциях туристической сферы, о планах развития в 2026 году и мерах поддержки.
«В 2025-м отрасль туризма Тверской области заняла лидирующие позиции в России по ряду ключевых показателей. Это стало возможным благодаря системным мерам поддержки туристического бизнеса по линии Минэкономразвития России и региона, а также активности туротрасли, что позволило создать новые отели, музеи и объекты показа, туристко-информационные центры», — подчеркнула Наталья Лукьянова.
На форуме своим опытом также поделились ведущие эксперты сферы туризма страны. О контрольно-надзорной деятельности гостиниц, экскурсоводов, а также эксперименте по гостевым домам рассказал Игорь Судец, заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ. Решениям по улучшению туристической инфраструктуры было посвящено выступление генерального директора коммуникационного агентства TrendFox Ольги Павликовой. Возможности въездного туризма представила президент Ассоциации российско-арабского сотрудничества в сфере туризма и инвестиций Юлия Максутова.
«Тверская область — очень комфортный регион для развития арабского туризма. У нас 22 такие страны, у туристов востребован качественный отдых. Им нужна вода, зелень, простор и прохлада, уютные глэмпинги, домики у воды, экскурсии на вертолетах, экотуризм и фермерские продукты — арабские туристы готовы пробовать новое. И в Тверской области все это есть», — сообщила Юлия Максутова.
Кроме того, участники форума познакомились с проектами комплексного развития малых городов, посетили новые объекты размещения и показа. Лучших представителей туристической индустрии региона отметили благодарностями и почетными грамотами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.