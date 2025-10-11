В Татарстане мужчины становятся отцами в 30−34 года — ЗАГС РТ

«Активный возраст материнства в Татарстане составил 25−29 лет, а отцовства — 30−34 года», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что 18% супружеских пар стали родителями в первый год семейной жизни. Причем у 163 семей родились двойняшки.
В Татарстане мужчины чаще становятся отцами в 30−34 года, а женщины в 25−29 лет впервые становятся матерями. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.
