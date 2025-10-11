СК показал, что осталось от маршрутки, в которой погибло шесть человек под Светлогорском

Также в СК показали видео с места аварии, на котором видно, что транспортные средства очень сильно пострадали. У маршрутки, как и у внедорожника, разбиты вся передняя часть кузова, отсутствует лобовое стекло. Сила удара была такой, что у микроавтобуса практически сложились передние колеса, маршрутка стоит под наклоном, а боковая дверь — рядом на земле. У внедороджника капот смят «гармошкой».