СК показал, что осталось от маршрутки, в которой погибло шесть человек под Светлогорском

В Следственном комитете показали, что осталось от маршрутки, в которой погибло шесть человек под Светлогорском.
Ранее МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.
В Следственном комитете в воскресенье, 11 октября, сообщили, что следователи продолжают работать на месте смертельной массовой аварии. На участке трассы Р-31, а именно на ее 72-м километре, продолжали вести следственные действия для установления всех обстоятельств аварии. СК также разыскивал очевидцев жесткого ДТП.
— Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию (телефон (8 017) 389−50−02), — отметили в пресс-службе СК.
Также в СК показали видео с места аварии, на котором видно, что транспортные средства очень сильно пострадали. У маршрутки, как и у внедорожника, разбиты вся передняя часть кузова, отсутствует лобовое стекло. Сила удара была такой, что у микроавтобуса практически сложились передние колеса, маршрутка стоит под наклоном, а боковая дверь — рядом на земле. У внедороджника капот смят «гармошкой».
