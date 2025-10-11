Ричмонд
В подмосковном поселке Черкизово отремонтировали мост через ручей

Переправа длиной около 21 м обеспечивает подъезд к нескольким социальным объектам.

Капитальный ремонт мостового перехода через ручей завершили в поселке Черкизово в Пушкинском округе Московской области. Его улучшили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе региона.

Переправа длиной около 21 м расположена на улице Главной. Она обеспечивает транспортное сообщение между поселком и микрорайоном Звягино города Пушкино, а также подъезд к нескольким высшим учебным заведениям, студенческим общежитиям, зданию гимназии, церквям и другим социальным объектам. Специалисты заменили пролетное строение, надземные элементы опор и балки. Еще они уложили новое покрытие, установили ограждения и укрепили берег.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.