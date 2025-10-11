В подмосковном поселке Черкизово отремонтировали мост через ручей

Переправа длиной около 21 м расположена на улице Главной. Она обеспечивает транспортное сообщение между поселком и микрорайоном Звягино города Пушкино, а также подъезд к нескольким высшим учебным заведениям, студенческим общежитиям, зданию гимназии, церквям и другим социальным объектам. Специалисты заменили пролетное строение, надземные элементы опор и балки. Еще они уложили новое покрытие, установили ограждения и укрепили берег.