Новый кенгуру появился в челябинском зоопарке

— Знакомство прошло вежливо и довольно быстро. Все всех осмотрели, все всех обнюхали, кто что ест — проверили. Можно теперь дружить и миленько носиками друг с другом тыкаться, — рассказали в зоопарке.
Кипарис будет находиться в вольере с другими кенгуру. В пресс-службе зоопарка рассказали, как отличить нового кенгуру от остальных, потому что они идентичны по окрасу и размерам.
— У наших девочек разрез глаз аккуратнее, будто даже чуть-чуть раскосый, а у мальчика — как пять рублей, — отметили в учреждении.
В июне уникальные кадры удалось запечатлеть сотрудникам челябинского зоопарка. В объектив камеры «поймали» малыша-кенгуру, родившегося у самки Моники. Детёныш подрос и стал всё чаще выбираться из сумки.