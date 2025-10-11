В Узбекистане в октябре пройдут дни казахстанской медицины

Бригады врачей, представляющих ведущие научные медицинские центры страны, в числе которых Национальный центр нейрохирургии, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Национальный научный кардиохирургический центр, Казахский научно-исследовательский центр онкологии и радиологии, Национальный научный онкологический центр, НИИ кардиологии и внутренних болезней, ННЦ травматологии и ортопедии, клиники Корпоративного фонда UMC выехали в города Бухара, Нукус, Самарканд, Фергана, Ташкент для проведения консультаций, сложных интервенционных вмешательств, обмена опытом в применении передовых диагностических и лечебных методик на современном оборудовании.