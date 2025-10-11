Ричмонд
В Узбекистане в октябре пройдут дни казахстанской медицины

В Узбекистане с 13 октября по 17 октября намечаются, Дни казахстанской медицины, организованные Министерством здравоохранения Республики Казахстан при поддержке профильного ведомства Республики Узбекистан, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества, обмен передовым опытом и демонстрацию достижений казахстанского здравоохранения.

Бригады врачей, представляющих ведущие научные медицинские центры страны, в числе которых Национальный центр нейрохирургии, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Национальный научный кардиохирургический центр, Казахский научно-исследовательский центр онкологии и радиологии, Национальный научный онкологический центр, НИИ кардиологии и внутренних болезней, ННЦ травматологии и ортопедии, клиники Корпоративного фонда UMC выехали в города Бухара, Нукус, Самарканд, Фергана, Ташкент для проведения консультаций, сложных интервенционных вмешательств, обмена опытом в применении передовых диагностических и лечебных методик на современном оборудовании.

Программа Дней медицины включает уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций, инновационные подходы к ведению беременности и оценке состояния новорожденных, консультации по детской онкологии, генетике, операции по имплантации детям с врожденными пороками развития, а также интервенции в области трансплантологии, онкологии, акушерства и гинекологии, кардиохирургии.

В состав делегации вошли высококвалифицированные врачи различных профилей — кардиологи, онкологи, хирурги, радиологи, анестезиологи-реаниматологи и специалисты по интервенционным вмешательствам.

Проведение Дней казахстанской медицины — это не просто обмен опытом. Это живая демонстрация технологических возможностей и профессионализма наших врачей. Такие инициативы позволяют объединять научный и клинический потенциал, развивать региональное сотрудничество и формировать общее медицинское пространство Центральной Азии, — отметила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации здравоохранения, дистанционного обучения, развитию телемедицины и совместным научным исследованиям.

По итогам мероприятий планируется подписание меморандумов между медицинскими учреждениями, научными институтами двух стран и выработка дорожной карты совместных проектов в области науки, образования и клинической практики.